I fischi a Bastoni e la psicologia dell'odio l'esperto | Non è tifo Siamo ai limiti del bullismo

Un episodio durante una partita ha portato a fischi rivolti a Bastoni, un calciatore, scatenando discussioni sulla psicologia dell'odio nel calcio. Un esperto ha commentato che i fischi non sono semplicemente tifo, ma si avvicinano ai limiti del bullismo. Nell'intervista a Fanpage sono stati analizzati i motivi per cui un singolo episodio può far diventare un calciatore il nemico pubblico numero uno.

Perché un singolo episodio in campo può trasformare un calciatore nel nemico pubblico numero uno? Nell'intervista a Fanpage.it, il dottor Danilo Corona analizza il fenomeno del "capro espiatorio" applicato al calcio moderno e come la frustrazione dei tifosi possa degenerare in dinamiche pericolose soprattutto sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it

