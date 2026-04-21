Leicester la favola è lontanissima | arriva la retrocessione aritmetica nella terza serie inglese

Da calcionews24.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver conquistato il titolo di Premier League dieci anni fa, il Leicester City si trova ora a un passo dalla retrocessione in League One, la terza divisione del calcio inglese. La squadra ha già perso le speranze di evitare la discesa, che è stata ormai confermata matematicamente. La situazione attuale segna un declino netto rispetto al passato recente, quando la vittoria in massima serie aveva portato entusiasmo e successi.

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