Durazzano l’opposizione al sindaco | Assenza grave e silenzio reiterato

In un comunicato, l’opposizione al sindaco di Durazzano ha criticato la sua gestione, accusandolo di assenza grave e di un silenzio ripetuto. Hanno sottolineato che il primo cittadino non ha partecipato a incontri pubblici e non ha fornito aggiornamenti ufficiali su questioni importanti per il paese. La posizione degli oppositori si basa su quanto riferito in diverse occasioni e sui mancati interventi da parte dell’amministrazione comunale.

Tempo di lettura: 3 minuti “In merito alle dichiarazioni rese dal Sindaco pro tempore del Comune di Durazzano, si ritiene necessario ristabilire con chiarezza il senso e i contenuti della nota diffusa dai gruppi consiliari del Partito Democratico e di “Dei Goti” di Sant’Agata de’ Goti, che appare evidentemente fraintesa”. Così in una nota i Gruppi Consiliari Pd e Dei Goti. “La Sindaca pt di Durazzano richiama l’avvenuto inoltro degli inviti all’Amministrazione comunale capofila dell’Ente Parco e, per il suo tramite, al Comune di Sant’Agata de’ Goti. Proprio per questo, risulta ancora più evidente e politicamente rilevante l’assenza della Sindaca facente funzioni di Sant’Agata de’ Goti, che, pur destinataria dell’invito, ha scelto di non partecipare all’incontro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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