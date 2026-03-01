Richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di Tollo l' opposizione | Ha scelto il silenzio in aula e si è sottratto al dibattito pubblico

Il sindaco di Tollo, Angelo Radica, è stato formalmente chiamato a comparire davanti a un giudice, con una richiesta di rinvio a giudizio. I consiglieri di opposizione del gruppo Tollo rinasce, composto da Ettore Leve, Bruno Pagnanelli e Filomena Mariani, accusano Radica di aver evitato il confronto in aula e di essersi sottratto al dibattito pubblico.