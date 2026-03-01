Richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco di Tollo l' opposizione | Ha scelto il silenzio in aula e si è sottratto al dibattito pubblico
Il sindaco di Tollo, Angelo Radica, è stato formalmente chiamato a comparire davanti a un giudice, con una richiesta di rinvio a giudizio. I consiglieri di opposizione del gruppo Tollo rinasce, composto da Ettore Leve, Bruno Pagnanelli e Filomena Mariani, accusano Radica di aver evitato il confronto in aula e di essersi sottratto al dibattito pubblico.
Accusano il sindaco di Tollo Angelo Radica di essersi “sottratto al confronto” i consiglieri di opposizione del gruppo Tollo rinasce Ettore Leve, Bruno Pagnanelli e Filomena Mariani.Nel consiglio comunale del 23 febbraio convocato proprio dal gruppo consiliare per discutere della richiesta di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Tollo: è accusato di aver usato l'auto del Comune per partecipare ad attività esterne
Leggi anche: Rinviato a giudizio il sindaco di Tollo: è accusato di aver usato l'auto del Comune per partecipare ad attività esterne
Altri aggiornamenti su Richiesta di.
Temi più discussi: Impedimento del difensore: no rinvio con 2 avvocati; Lamezia, presunta truffa all’Asp: quattro non luogo a procedere; Delitto del trapano, fissata l'udienza preliminare per Verduci: Gravi indizi di colpevolezza; Presunta bancarotta fraudolenta, chiesto il rinvio a giudizio per un imprenditore.
Pace del Mela, omicidio di Angelo Pirri: chiesto il rinvio a giudizio del padre SebastianoLa Procura di Barcellona, diretta da Giuseppe Verzera , ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Sebastiano Pirri , 63 anni, pensionato, ... messina.gazzettadelsud.it
Procura di Marsala, richiesta di rinvio a giudizio per associazione a delinquere: chiesto il processo per sei indagatiLa Procura di Marsala conclude le indagini e chiede il processo per sei indagati. Sequestri per oltre un milione di euro ... marsalalive.it
Giulianova, ex Moma: richiesta di chiarimenti sull’accesso agli atti dei consiglieri comunali - facebook.com facebook
Queste immagini raccontano la reazione dei cittadini iraniani alla notizia della fine di Ali Khamenei. Raccontano un popolo, il suo desiderio di libertà, la sua richiesta di diritti civili. x.com