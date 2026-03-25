Nella giornata di oggi si è tenuta una riunione della Commissione consiliare Bilancio e Personale, presieduta da un membro del consiglio. Durante l’incontro si è approfondito il tema delle difficoltà legate al personale in servizio presso il comando di polizia locale. Tra i punti discussi, sono stati evidenziati l’assenza del direttore generale e del sindaco, considerati fattori rilevanti per la gestione della situazione.

Il presidente Quartuccio assicura: "Andremo fino in fondo" e annuncia "qualora nella prossima seduta, i soggetti convocati dovessero nuovamente disertare l’audizione, verrà richiesto un incontro con il prefetto" Nonostante una convocazione formale indirizzata al direttore generale, avv. Umberto Giordano, al sindaco facente funzioni, Domenico Donato Battaglia, e all’assessore competente, Giuseppina Palmenta, è con rammarico e preoccupazione, si legge in una nota, "che si segnala l'assenza di tali rappresentanti istituzionali. Alla seduta, infatti, ha partecipato esclusivamente la segretaria generale, dott.ssa Antonia Criaco, insieme ai rappresentanti sindacali della Cgil e della Cisl, che hanno puntualmente esposto le criticità già più volte sollevate". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Vicenda polizia locale, Quartuccio: "Grave in commissione l’assenza di direttore generale e sindaco"

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