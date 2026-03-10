L' Inter si compatta | tutti ad Appiano al fianco di Chivu Derby già alle spalle senza traumi

L'Inter si riunisce ad Appiano per sostenere Chivu, coinvolto in un momento difficile. La squadra si è concentrata subito dopo il derby senza mostrare segni di tensione o traumi evidenti. Marotta è presente alla Pinetina per esaminare il ko contro il Milan e pianificare le prossime mosse, con l'intento di prevenire ulteriori sconfitte.

Di tutte le sconfitte possibili, di tutte quelle immaginabili, l’ultima nel derby è per l’Inter la più pericolosa, almeno in questo particolare scorcio di stagione. Se è ancora eloquente il vantaggio che i nerazzurri hanno accumulato come formichine operose negli ultimi mesi, è altrettanto chiaro un rischio: possono restare in superficie le macchie opache lasciate dal derby. Non c’è nessun nerazzurro che non fosse consapevole di questo stato delle cose ieri ad Appiano Gentile, centro affollato come mai in un giorno di semplice defaticante post-partita: tutti sanno bene che, sebbene residuale, esiste ancora il pericolo di beffa del Diavolo sul traguardo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

