Presa al supermercato con 6 kg di formaggio rubato | ha già 7 furti alle spalle

Una donna brasiliana di 51 anni è stata fermata all’ipermercato Rossetto di Rezzato mentre cercava di uscire con sei chili di formaggio nascosti nella borsa senza averli pagati. Si tratta di una responsabile di sette furti complessivi, tutti legati a precedenti episodi di furto. La donna è stata individuata dai dipendenti durante un tentativo di furto e fermata dalle forze dell'ordine.

Ancora guai con la giustizia per una donna di 51 anni, fermata al supermercato Rossetto dopo aver nascosto diversi prodotti nella borsa Ancora guai con la giustizia per una 51enne brasiliana. La donna è stata fermata all'ipermercato Rossetto di Rezzato, dopo aver tentato di uscire con sei chili di formaggio nascosti nella borsa, senza pagare. A insospettirsi per primi sono stati alcuni dipendenti, che hanno notato il suo comportamento nervoso e agitato alle casse. La vigilanza interna è subito intervenuta per effettuare un controllo, confermando che la merce era stata sottratta poco prima dagli scaffali. Subito contattati, gli agenti della...

