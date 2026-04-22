Dune danneggiate dai mezzi meccanici | scattano denunce e sequestro dell' area

Nella zona di Specchiolla, lungo il litorale di Carovigno, sono state segnalate attività di sbancamento abusivo delle dune da parte di mezzi meccanici. I residenti hanno osservato da tempo le operazioni che alteravano l'equilibrio naturale dell'area, causando danni alle dune e alle radici presenti. Di conseguenza, sono state avviate indagini e sono stati effettuati sequestri dell'area per fermare le attività illecite.

CAROVIGNO - I mezzi meccanici deturpavano da tempo l'area dunale sotto gli occhi dei residenti, sbancando abusivamente l'equilibrio di sabbia e radici presente sul litorale di Specchiolla. Un cantiere a cielo aperto, senza cartelli né autorizzazioni, immortalato diverse volte dai presenti che.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Feriti dai fuochi d'artificio durante la “corsa dell'angelo”: scattano le denunceA Lacco Ameno dopo l’evento pasquale denominato “sacra rappresentazione della risurrezione di Cristo - corsa dell'angelo”, sette persone erano... Dimora di fortuna. Via al sequestro: scattano denunceIntervento della Polizia locale nei giorni scorsi in via Pavese, dove una segnalazione da parte dei titolari di un’attività di ristorazione ha fatto...