Feriti dai fuochi d' artificio durante la corsa dell' angelo | scattano le denunce
Durante l’evento pasquale chiamato “corsa dell’angelo” a Lacco Ameno, sette persone sono state ferite a causa di un’esplosione di fuochi d’artificio. Dopo l’incidente, sono state avviate indagini e sono state presentate denunce da parte delle autorità competenti. L’evento, che si svolge ogni anno in occasione della Pasqua, coinvolge tradizionalmente fuochi d’artificio e spettacoli pirotecnici. Nessun dettaglio sulle condizioni dei feriti è stato reso noto.
A Lacco Ameno dopo l’evento pasquale denominato “sacra rappresentazione della risurrezione di Cristo - corsa dell'angelo”, sette persone erano rimaste ferite durante l’esplosione di fuochi d’artificio.I carabinieri hanno avviato le indagini accertando che lo spettacolo era stato eseguito senza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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