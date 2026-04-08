Feriti dai fuochi d' artificio durante la corsa dell' angelo | scattano le denunce

Durante l’evento pasquale chiamato “corsa dell’angelo” a Lacco Ameno, sette persone sono state ferite a causa di un’esplosione di fuochi d’artificio. Dopo l’incidente, sono state avviate indagini e sono state presentate denunce da parte delle autorità competenti. L’evento, che si svolge ogni anno in occasione della Pasqua, coinvolge tradizionalmente fuochi d’artificio e spettacoli pirotecnici. Nessun dettaglio sulle condizioni dei feriti è stato reso noto.