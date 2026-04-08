Dimora di fortuna Via al sequestro | scattano denunce

La Polizia locale è intervenuta nei giorni scorsi in via Pavese a seguito di una segnalazione da parte dei proprietari di un ristorante. Durante l’intervento, sono stati riscontrati problemi di degrado e condizioni igienico-sanitarie precarie in un’area vicina all’attività. È stato disposto il sequestro di una dimora di fortuna presente nell’area e sono state presentate denunce a carico di persone coinvolte.

Intervento della Polizia locale nei giorni scorsi in via Pavese, dove una segnalazione da parte dei titolari di un’attività di ristorazione ha fatto emergere una situazione di degrado e criticità igienico-sanitarie in un’area adiacente all’esercizio commerciale. I ristoratori, preoccupati per le condizioni in cui versava il terreno confinante, avevano infatti denunciato la presenza di rifiuti abbandonati e un generale stato di incuria che rischiava di compromettere non solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza e la salute pubblica. A seguito della segnalazione, gli agenti sono intervenuti per effettuare un sopralluogo approfondito. Durante i controlli, la Polizia locale ha accertato la presenza di una costruzione abusiva realizzata su un’area privata in evidente stato di abbandono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dimora di fortuna. Via al sequestro: scattano denunce Torino Borgo Vittoria, partite illegali di poker nel piano interrato del bar tra contanti e scacciacani: locale sotto sequestro, scattano le denunceLontano da occhi indiscreti, precisamente nel piano interrato di un bar del quartiere di Torino Borgo Vittoria. Doppio furto al market. Scattano tre denunceTre persone sono state denunciate a piede libero per furto aggravato in relazione a due distinti episodi avvenuti ai danni del supermercato Unes di... Temi più discussi: Dimora di fortuna. Via al sequestro: scattano denunce; La Torino invisibile, oltre mille senza dimora; Ostia, senza dimora trovato morto sulla panchina dove dormiva; Senza dimora, cosa racconta il nuovo censimento. Dimora di fortuna. Via al sequestro: scattano denunceIntervento della Polizia locale nei giorni scorsi in via Pavese, dove una segnalazione da parte dei titolari di ... ilgiorno.it Via XII Ottobre, uomo senza fissa dimora trovato privo di vita sotto i porticiLa vittima, circa 65 anni, è stata rinvenuta in un giaciglio di fortuna da alcuni volontari. Inutili i soccorsi: il decesso sarebbe avvenuto diverse ore prima ... lavocedigenova.it Sharon Osbourne ha messo in vendita la spettacolare dimora di Hancock Park a Los Angeles, per 18 milioni di dollari. La storica villa degli anni Venti, tra suite lussuose e architettura coloniale, segna l'ultimo capitolo americano del Principe delle Tenebre prim - facebook.com facebook