Due raid in 20 minuti panico in stazione a Crema | pugni in faccia e minacce con coltello 3 denunciati

Nella stazione di Crema, in provincia di Cremona, si sono verificati due episodi violenti nel giro di venti minuti. Durante i raid, tre persone sono state denunciate dopo aver aggredito i passeggeri con pugni in faccia e minacce con un coltello. L’episodio ha causato una forte inquietudine tra coloro presenti, che hanno assistito alle aggressioni senza poter intervenire. Le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti e sull’identità dei responsabili.

Crema (Cremona), 22 aprile 2026 – Nell’arco di venti minuti hanno seminato il panico tra i passeggeri della stazione di Crema, in provincia di Cremona, mettendo a segno due violenti raid a scopo di rapina. Per questi episodi la polizia ha identificato e denunciato tre persone, ritenute responsabili delle rapine commesse la sera del 13 aprile all'interno della stazione ferroviaria lombarda. Nel mirino ignari viaggiatori, che si trovavano presso lo scalo cremasco in attesa dei treni. I due colpi nell’arco di 20 minuti. Ma partiamo dai due raid. Il primo colpo è stato messo a segno alle 21.20: un uomo è stato avvicinato da due giovani, colpito al volto con un pugno e derubato del cellulare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Due raid in 20 minuti, panico in stazione a Crema: pugni in faccia e minacce con coltello, 3 denunciati Notizie correlate Chiesa di San Ferdinando, schiaffi e minacce ai fedeli con un coltello: panico in Venezia alla Veglia pasqualeMomenti di panico nella serata di ieri, sabato 4 aprile, durante le celebrazioni della Veglia pasquale alla chiesa di San Ferdinando, nel quartiere... Rissa in stazione, calci e pugni a un ragazzo: denunciati 6 minorenniSono stati denunciati alla Procura dei minori di Brescia i 6 giovanissimi, appunto tutti minorenni, accusati di aver scatenato una rissa a bordo di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Raid su Gaza: Israele uccide 5 palestinesi; Libano: quasi 20 bambini al giorno uccisi o feriti; Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino; Raid Usa contro presunta barca della droga nei Caraibi: tre morti. Protezione civile Gaza, 'almeno 20 morti per due raid'La protezione civile di Gaza ha annunciato oggi che 20 persone, tra cui almeno sei bambini, sono state uccise in due attacchi aerei israeliani avvenuti durante la notte nel territorio palestinese. Il ... ansa.it In due lo picchiarono, lo derubarono di 50 euro in contanti, carte di crediti (che non riuscirono a usare) e della sua vecchia Golf. Il raid era andato in scena venerdì 7 marzo, ma Muttoni venne ritrovato senza vita la mattina di domenica 9 marzo - facebook.com facebook