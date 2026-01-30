Rissa in stazione calci e pugni a un ragazzo | denunciati 6 minorenni

Sei minorenni sono stati denunciati dopo una rissa avvenuta in stazione a Cremona. I ragazzi, tutti sotto i 18 anni, hanno picchiato un ragazzo a calci e pugni a bordo di un treno regionale fermo al binario 3. La polizia li ha identificati e portati alla Procura dei minori di Brescia.

Sono stati denunciati alla Procura dei minori di Brescia i 6 giovanissimi, appunto tutti minorenni, accusati di aver scatenato una rissa a bordo di un treno regionale fermo al binario 3 della stazione di Cremona. Secondo quanto ricostruito dagli uomini della Polizia ferroviaria, il litigio sarebbe iniziato quando uno dei ragazzi ha sferrato un calcio alla gamba di un 20enne di nazionalità tunisina, il quale ha reagito con una spinta. È in quel momento che la vittima sarebbe stata aggredita con calci e pugni da un gruppo di ragazzi: solo grazie al pronto intervento del capotreno e degli agenti della Polfer è stato possibile sedare la zuffa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Gli agenti di polizia ferroviaria hanno denunciato sei minorenni coinvolti in una rissa a bordo di un treno fermo alla stazione di Cremona.

