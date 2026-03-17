Oggi a Firenze, Bryan Cranston, attore noto per il suo ruolo in una serie televisiva di grande successo, è stato visto mentre pranzava in un ristorante nel centro storico. Successivamente, l’attore si è spostato a visitare alcuni monumenti della città, attirando l’attenzione di passanti e turisti. La sua presenza ha suscitato particolare interesse tra gli appassionati e i residenti, che lo hanno riconosciuto facilmente.

Firenze, 17 marzo 2026 – Un volto conosciutisimo e molto amato di una delle serie che ha profondamente segnato la tv. Brian Cranston, che nel celeberrimo titolo ha il ruolo di Walter White, è in Toscana e precisamente a Firenze. Nei giorni scorsi l’attore è stato visto in giro. E in particolare in un ristorante della zona di San Frediano, Neromo. Uno dei titolari, Tommaso Guidi, ha scattato una foto poi diffusa sui social del locale stesso. E i fan si sono scatenati, a caccia del loro idolo. Cranston ha compiuto settant’anni proprio in questi giorni, e sembra si sia voluto regalare un viaggio in Toscana. La trama di Breaking Bad è celebre, ricordarla sembra quasi un’offesa per gli amanti della serie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Breaking Bad in salsa fiorentina: Bryan Cranston in città, cena al ristorante e visita ai monumenti

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