Monumenti e inclusione | Ravenna modello nazionale per la gestione dei siti Unesco

Ravenna diventa un esempio a livello nazionale per come si gestiscono i monumenti Unesco. La città sta lavorando per rendere i suoi siti più accessibili e inclusivi, coinvolgendo tutta la comunità. Ora, i visitatori troveranno strutture più adatte a tutti, anche a chi ha bisogni speciali. L’amministrazione punta a trasformare Ravenna in un modello di riferimento per altri luoghi patrimonio dell’umanità.

Ripensare in maniera del tutto nuova a concetti come accessibilità e inclusione nei siti patrimonio dell’Unesco. Questo il filo conduttore dell’incontro che si è tenuto ieri nel palazzo del Seminario di piazza Duomo, promosso dall’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna-Cervia insieme agli enti coinvolti nella gestione del sito Unesco, e al quale ha preso parte la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. "I monumenti paleocristiani di Ravenna, sito Patrimonio Mondiale Unesco, – ha esordito – sono un esempio concreto di come si possa fare rete tra associazioni e istituzioni, non solo per parlare di accessibilità ai siti e agli spazi, ma anche di inclusione lavorativa come occasione di crescita e di costruzione di percorsi di vita all’interno della dimensione culturale e artistica italiana". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’evento “Accessibilità e inclusione nei siti Unesco”, ospitato dalla ministra Locatelli a Ravenna, si propone di approfondire come migliorare la fruibilità dei monumenti Unesco.

La ministra Locatelli sottolinea l'importanza di rendere i monumenti di Ravenna accessibili e inclusivi, considerando l’accessibilità non solo come un obbligo, ma come un investimento strategico.

