Morto un 48enne in provincia di Napoli l'ipotesi | folgorato da una scarica elettrica Indagini in corso

Questa notte a Sant'Anastasia un uomo di 48 anni è stato trovato morto. I carabinieri sono sul posto e stanno cercando di capire cosa sia successo. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che sia stato folgorato da una scarica elettrica. Le indagini continuano per chiarire le cause di questa tragedia.

L'intervento dei carabinieri questa notte a Sant'Anastasia: i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per determinare le cause del decesso del 48enne.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Napoli Provincia Sant’Anastasia, ispeziona la cabina elettrica dopo un guasto ma resta folgorato: muore 48enne Un uomo di 48 anni è morto folgorato nella notte a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Napoli, 48enne ucciso in un agguato in strada: indagini in corso Un grave episodio di violenza si è verificato a Scisciano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 48 anni è stato vittima di un agguato in strada. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli Provincia Argomenti discussi: Frosinone, un operaio precipita dal tetto di un capannone e muore; Cade dal tetto di un'azienda, muore un operaio 48enne a Frosinone; Frosinone: cade dal tetto dell'azienda, morto operaio 48enne. La Cgil: Altra tragedia negli appalti; Frosinone cade dal tetto dell'azienda: morto operaio 48enne. Morto un 48enne in provincia di Napoli, l’ipotesi: folgorato da una scarica elettrica. Indagini in corsoL'intervento dei carabinieri questa notte a Sant'Anastasia: i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per determinare le cause del decesso del 48enne ... fanpage.it Folgorato durante l’ispezione di un’intercapedine: 48enne muore sotto i colpi della scossa elettricaQuesta notte i carabinieri della stazione di Sant’Anastasia sono intervenuti in via Castiello 119 per il decesso di un 48enne. L’uomo sarebbe rimasto folgorato durante l’ispezione di un’intercapedine, ... napolitoday.it Un operaio di 48 anni è morto nel pomeriggio nell’area industriale di Frosinone. Sembrerebbe che la vittima stesse svolgendo dei lavori di manutenzione sul tetto di un capannone. Secondo una sommaria ricostruzione, il 48enne sarebbe precipitato nel vuoto - facebook.com facebook

