Morto un 48enne in provincia di Napoli l'ipotesi | folgorato da una scarica elettrica Indagini in corso

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte a Sant'Anastasia un uomo di 48 anni è stato trovato morto. I carabinieri sono sul posto e stanno cercando di capire cosa sia successo. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che sia stato folgorato da una scarica elettrica. Le indagini continuano per chiarire le cause di questa tragedia.

L'intervento dei carabinieri questa notte a Sant'Anastasia: i militari dell'Arma hanno avviato le indagini per determinare le cause del decesso del 48enne.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

