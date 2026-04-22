Due giorni di trekking nella riserva di Ficuzza | cuore del percorso il bosco del Cappelliere

Due giorni di escursione nella Riserva naturale di Ficuzza, con un percorso che attraversa il Bosco del Cappelliere, considerato uno degli ambienti più suggestivi della zona. La riserva si estende su un’area protetta caratterizzata da ampi tratti boschivi e paesaggi naturali. L’itinerario prevede camminate attraverso sentieri immersi nel verde, offrendo l’opportunità di esplorare un ambiente ricco di vegetazione e di ambienti selvaggi.

Due giorni di trekking immersi nel cuore selvaggio della Riserva naturale orientata di Ficuzza, attraversando il Bosco del Cappelliere, uno degli angoli più suggestivi e misteriosi dell’intera riserva. Un ambiente ricchissimo di biodiversità, fatto di querce monumentali, radure silenziose.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Dalla casina di Ficuzza ai laghetti Coda di Riccio: trekking e osservazione solare nel cuore della riserva naturaleDopo il rinvio per maltempo, torna finalmente l’escursione ai laghetti Coda di Riccio.

Leggi anche: Giornata mondiale del pianoforte, Pellerito in concerto sotto le stelle nel cuore del Bosco di Ficuzza

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: 25 aprile in cammino: 9 meravigliosi itinerari per scoprire l’Italia; Outdoortest offrirà i consigli durante i trekking degli Activation Days; Riapre dopo due anni lo storico sentiero escursionistico di Madeira; Bike Experience alle Vallere: due giorni di cicloturismo, trekking e.

Tre giorni di trekking sulle Alpi LiguriTre giorni di trekking nello splendido scenario delle Alpi Liguri. La Comunità Montana Alta Valle Arroscia e il Cte Alpi Liguri organizzano un trekking in programma sabato, domenica e lunedì. Si ... ilsecoloxix.it

Si balla nel ponte pasquale, trekking sui Sibillini. Due giorni di musica e divertimento a Fermo e lungo la costaFERMO È il giorno di Pasqua e nelle cucine di ristoranti ed agriturismi iniziano i preparativi per il classico pranzo. Presenze da sold out, per le strutture della provincia, con molte famiglie pronte ... corriereadriatico.it

Tutti vogliono il cucciolo di 3 mesi. Tutti. Subito. A occhi chiusi. E infatti trovano casa in due giorni. Poi ci sono loro: gli “adolescenti”. Quelli che nessuno chiede. Quelli che restano. Quelli davanti ai quali la gente passa oltre dicendo: “Eh, ormai è grande…” Gra - facebook.com facebook

Come scrivevo due giorni fa…il fattore fiducia sui negoziati @nytimes x.com