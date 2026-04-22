Due auto distrutte nello schianto | attimi di paura interviene l’elisoccorso

Questa mattina a Fagagna, in località Madrisio, due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Madonna Taviele, provocando danni considerevoli a entrambi i veicoli. L’incidente ha causato momenti di apprensione tra i presenti, e sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero per le operazioni di assistenza. Le auto coinvolte sono state completamente distrutte dall’impatto.

Paura questa mattina a Fagagna, in località Madrisio, dove due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Madonna Taviele. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente. Nonostante la violenza dell’urto, i due conducenti coinvolti sono riusciti a.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Schianto nella notte sulla Pontebbana: due feriti, auto distrutte Leggi anche: Incidente tra auto e ciclomotore a Santa Barbara: due minori feriti, interviene anche l’elisoccorso Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Due auto distrutte nello schianto: attimi di paura, interviene l’elisoccorso; Fortullino, violento scontro sulla vecchia Aurelia: auto distrutte, tre persone soccorse; Frontale choc a Scorcelletti, auto distrutte: due feriti; Albanese spacciatore cerca di scappare dopo l'alt. Due auto della Polizia vengono distrutte nell'inseguimento, investito un agente. Alla fine viene arrestato. Due auto distrutte nello schianto: attimi di paura, interviene l’elisoccorsoFrontale tra due vetture a Madrisio, lungo via Madonna Taviele. I conducenti sono usciti autonomamente dai mezzi, ma entrambi sono stati trasportati in ospedale ... udinetoday.it LA FOTO. Incidente al confine tra due Comuni, auto distrutta nello schiantoIl violento impatto ha generato un forte boato, attirando immediatamente l’attenzione di numerosi cittadini della zona, accorsi in strada per capire cosa fosse accaduto ... casertace.net Zeddiani, incidente tra due auto: uno dei conducenti resta intrappolato nell’abitacolo Intervenuti sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine - facebook.com facebook Scontro all’ingresso di Carbonia: coinvolti un furgone e due auto x.com