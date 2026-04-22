Due auto distrutte nello schianto | attimi di paura interviene l’elisoccorso

Da udinetoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Fagagna, in località Madrisio, due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Madonna Taviele, provocando danni considerevoli a entrambi i veicoli. L’incidente ha causato momenti di apprensione tra i presenti, e sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero per le operazioni di assistenza. Le auto coinvolte sono state completamente distrutte dall’impatto.

Paura questa mattina a Fagagna, in località Madrisio, dove due auto si sono scontrate frontalmente lungo via Madonna Taviele. Per cause ancora in fase di accertamento, due automobili si sono scontrate frontalmente. Nonostante la violenza dell’urto, i due conducenti coinvolti sono riusciti a.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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