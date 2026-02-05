Schianto nella notte sulla Pontebbana | due feriti auto distrutte

Da pordenonetoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte si è verificato un grave incidente sulla Pontebbana, a Orcenico Superiore, frazione di Zoppola. Due persone sono rimaste ferite e un’auto è andata completamente distrutta. L’incidente è avvenuto giovedì 5 febbraio, ma ancora non si conoscono i dettagli precisi sulle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e per soccorrere i feriti.

Il fatto è successo nella giornata di giovedì 5 febbraio intorno alle 6. Sul posto i vigili del fuoco e il personale sanitario Incidente stradale nella notte lungo la statale Pontebbana. È successo nella giornata di giovedì 5 febbraio a Orcenico Superiore, frazione di Zoppola. Stando a quanto si apprende due auto si sono scontrate all'altezza dell'Ilpea, azienda specializzata nella realizzazione di componenti in materiali plastici, magnetici e di gomma. Da qui è scattata la macchina dei soccorsi con l'arrivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario che si è occupato di prestare le prime cure alle due persone rimaste ferite nello schianto.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

