Due arresti cardiaci bambino di 3 anni muore in ospedale

Un bambino di tre anni è deceduto all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni critiche dopo aver accusato un malore in casa. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e sulle circostanze che hanno portato all'emergenza. Al momento, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze specifiche del malore né sulle eventuali responsabilità.

Un bimbo di tre anni è morto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo un malore accusato tra le mura di casa. Le cure dei medici del reparto di terapia intensiva pediatrica non sono bastate a salvarlo: le flebili speranze dei genitori si sono.🔗 Leggi su Bresciatoday.it La storia del piccolo Claudio, morto nel 2023 al Monaldi: Per noi quell'ospedale era un'eccellenza Notizie correlate Bambino di tre anni ha un malore in casa, i genitori chiamano i soccorsi: muore durante il trasporto in ospedaleCAVALLINO TREPORTI (VENEZIA) - Un bambino di tre anni è morto durante il trasporto in ospedale dopo avere avuto un malore nella sua casa a Cavallino... Incidente domestico a Cuorgné: bambino di due anni caduto dal balcone, trasportato in ospedaleUn incidente si è verificato nella prima serata di oggi, domenica 19 aprile 2026, in un appartamento di una casetta di via San Rocco a Cuorgnè. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Roma, è morta la neonata di 3 mesi soccorsa in casa in arresto cardiaco; Bambini morti all'ospedale: Diego, Giacomo e Giovanni, tre tragedie in dieci anni; Paura in spiaggia: bambino annaspa in acqua, salvato dal massaggio cardiaco; Terribile frontale fra auto e scooter: Francesco muore sul colpo a 16 anni. Lo scorso ottobre erano scattati gli arresti domiciliari per due imprenditori nel commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. x.com Associazione mafiosa e traffico di droga: nel Nisseno 35 arresti dei Carabinieri; sequestrate due aziende coinvolte nel business degli oli esausti - facebook.com facebook