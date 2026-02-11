Dua Lipa e Callum Turner le nozze si svolgeranno in Italia | l’indiscrezione

Dua Lipa e Callum Turner stanno pianificando il loro matrimonio in Italia. I due sono stati visti insieme a pranzo con Alessandra Grillo, una nota wedding planner italiana. Si parla di fiori d’arancio made in Italy e di un matrimonio che potrebbe svolgersi nel nostro Paese. La coppia non ha ancora confermato nulla, ma i segnali sono chiari.

Fiori d’arancio Made in Italy per Dua Lipa e Callum Turner? Sembrerebbe proprio di sì. La cantante di origine albanese e l’attore britannico sono stati infatti immortalati a pranzo con una famosa wedding planner italiana: Alessandra Grillo. Dua Lipa e Callum Turner, nozze in Italia?. Il fatidico sì tra Dua Lipa e Callum Turner è sempre più vicino. Nelle ultime ore impazza su TikTok un video in cui i due artisti consumano un pranzo in compagnia della famosa wedding planner italiana Alessandra Grillo. Secondo i ben informati, le nozze dovrebbero svolgersi proprio in Italia, precisamente a Cernobbio, la prossima primavera. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dua Lipa e Callum Turner, le nozze si svolgeranno in Italia: l’indiscrezione Approfondimenti su Dua Lipa Callum Turner Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia? Ecco gli indizi Si diffonde la voce che Dua Lipa e Callum Turner si siano sposati in Italia. Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia? La coppia avvistata a Cernobbio con una famosissima wedding planner La coppia è stata vista a Cernobbio, in Lombardia, dove sembra aver deciso di organizzare il matrimonio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Dua Lipa Callum Turner Argomenti discussi: Dua Lipa si sposa, in Italia; Possession, Margaret Qualley e Callum Turner nel remake del film; 6 novità dal mondo bridal da non perdere; Chi è Callum Turner, il fidanzato di Dua Lipa ed ex di una famosissima attrice. Dua Lipa e Callum Turner: matrimonio in italia?Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia? La coppia è stata avvistata a Cernobbio, sul Lago di Como, insieme a una famosa wedding planner. gazzetta.it Dua Lipa e Callum Turner, nozze sul Lago di Como? La coppia avvistata in un ristorante con una wedding planner italianaIl matrimonio della cantante potrebbe essere il maggio prossimo a Cernobbio, sul Lago di Como. Per ora nessuna conferma dai diretti interessati ... corriere.it «Ancora nessuna conferma ufficiale, ma le voci corrono veloce. » Negli ultimi giorni si è sparsa la notizia che Dua Lipa e Callum Turner starebbero pensando alle nozze, e l’Italia sarebbe tra le mete preferite per il grande evento. Tutto è partito dopo che la cant - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.