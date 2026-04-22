Una coppia composta da una cantante di successo e da un attore britannico ha celebrato il loro matrimonio a Palermo. Le nozze si sono svolte in una località della città, con le date che sono state rivelate da fonti vicine ai protagonisti. Nei giorni scorsi sono circolate alcune indiscrezioni riguardo ai dettagli dell’evento, che si sono poi confermate da testimonianze e immagini condivise sui social network.

"Palermo nel mio cuore", scriveva Dua Lipa su Instagram nel luglio dello scorso anno, durante una vacanza romantica col fidanzato Callum Turner nel capoluogo siciliano. Palermo sarebbe rimasta così tanto nel cuore della coppia da esser stata scelta dalla popstar e dall'attore come location per l'atteso matrimonio che sarà celebrato nel corso di questo 2026. Ecco tutti i dettagli emersi nelle ultime ore. Dua Lipa e Callum Turner, inseparabili dall'inizio del 2024 e promessi sposi dalla fine dello stesso anno, avrebbero scelto di giurarsi amore eterno nella città che li ha conquistati la scorsa estate. In quell'occasione la...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dua Lipa e Callum Turner sposi a Palermo: le date scelte e le indiscrezioni

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Beh beh beh Dua Lipa ha scelto Palermo per le nozze con Callum Turner x.com

la Repubblica. . Sarà il matrimonio dell’anno, e si farà a Palermo. La popstar internazionale Dua Lipa ha scelto il capoluogo siciliano per le nozze con l’attore britannico Callum Turner. Già fissata la data del sì, tra il 5 e il 7 settembre, con Villa Igiea che farà da - facebook.com facebook