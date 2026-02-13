Dua Lipa e Callum Turner voci sul matrimonio dell' anno sul Lago di Como | Cernobbio sogna

Dua Lipa e Callum Turner sono al centro dell’attenzione perché si parla di un possibile matrimonio sul Lago di Como. La coppia, che si è fatta strada tra le star più in vista, potrebbe presto convolare a nozze in una delle località più eleganti d’Italia. Cernobbio, con le sue ville storiche e il panorama mozzafiato, sembra essere la scelta preferita per il loro grande giorno. La notizia ha già fatto sognare i residenti e gli appassionati di gossip, che immaginano una cerimonia romantica tra le acque serene e le montagne che circondano il lago.

Secondo indiscrezioni rilanciate da Dagospia, la pop star britannica e l’attore inglese starebbero valutando nozze in Italia, con una possibile cerimonia primaverile sul Lago di Como e Cernobbio tra le location Il Lago di Como torna al centro del gossip internazionale. Secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Dua Lipa e Callum Turner starebbero valutando il matrimonio in Italia, con Cernobbio indicata come possibile cornice per il grande giorno. A rilanciare la voce è Dagospia, che segnala un recente incontro riservato tra la pop star britannica e Alessandra Grillo, tra le wedding planner più richieste per eventi di altissimo profilo.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su dua lipa

La coppia è stata vista a Cernobbio, in Lombardia, dove sembra aver deciso di organizzare il matrimonio.

Si diffonde la voce che Dua Lipa e Callum Turner si siano sposati in Italia.

Ultime notizie su dua lipa

