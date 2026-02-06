Dua Lipa si prepara al matrimonio con Callum Turner. L’attore britannico, anche modello, è il suo fidanzato da tempo. La coppia ha deciso di sposarsi nel corso del prossimo anno, confermando la loro relazione stabile e seria.

Il fidanzato di Dua Lipa è Callum Turner, attore e modello britannico con il quale convolerà a nozze nel corso del nuovo anno. Stasera la popstar si esibirà sul palco di San Siro, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano – Cortina, in onda su Raiuno a partire dalle 20:00. Nato nel 1990 ad Hammersmith, sobborgo londinese, vive a Chelsea, eredita la passione della recitazione dalla madre: debutta ventenne sul piccolo schermo con la serie Leaving, mentre al cinema lo vediamo due anni dopo in Queen And Country di John Boorman. Il successo arriva con Victor – La Storia Segreta Del Dott Frankenstein (2015) ed Animali Fantastici – I Crimini Di Grindewald (2018). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Callum Turner, il fidanzato di Dua Lipa ed ex di una famosissima attrice

Approfondimenti su Dua Lipa

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Dua Lipa

Argomenti discussi: Possession, Margaret Qualley e Callum Turner nel remake del film; Dua Lipa e Callum Turner usano la metro per spostarsi a Parigi; Dua Lipa a Parigi tra sfilate, il futuro marito Callum Turner e Penélope Cruz; Margaret Qualley e Callum Turner nel remake di Possession di Andrzej Zulawski.

Chi è Callum Turner, il fidanzato di Dua Lipa ed ex di una famosissima attriceIl fidanzato di Dua Lipa è Callum Turner, attore e modello britannico con il ... msn.com

Possession, Margaret Qualley e Callum Turner nel remake del filmMargaret Qualley e Callum Turner saranno i protagonisti di Possession, il remake - diretto da Parker Finn - del classico anni Ottanta. Nel luglio 2024, A24, Netflix, Warner Bros, Sony e Paramount ... tg24.sky.it

Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning e Lukas Cage in una primo trailer per Rosebush Pruning, il film diretto da Karim Aïnouz ispirato a I Pugni In Tasca di Marco Bellocchio. Il film sarà presentato in concorso alla Berlinale. x.com

#cineclubdelmercoledì n. 3 ETERNITY, con la star Marvel Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner e l'attrice premio Oscar Da'Vine Joy Randolph - OGGI Mercoledì 4 Febbraio ore 18,30 e 20,45 Chi sceglieresti tra la persona con cui hai condiviso la tua facebook