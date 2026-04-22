Nelle ultime ore sono circolate voci riguardo a un matrimonio che si svolgerà a Palermo nel 2026. La notizia riguarda una cantante britannica e un attore britannico, che sarebbero pronti a convolare a nozze nella città siciliana. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni stanno facendo il giro dei media e dei social network. La coppia non ha ancora commentato la notizia.

La Sicilia è pronta ad aprire le sue porte a uno dei matrimoni più attesi di tutto il 2026: quello tra la pop star Dua Lipa e l’attore Callum Turner. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, le celebrazioni avranno luogo nella città di Palermo. Territorio di bellezze naturalistiche e perle architettoniche per il quale Dua Lipa aveva già mostrato amore lo scorso luglio, attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram in cui dichiarava di essere innamorata di Palermo. Non dovrebbe sorprendere, dunque, che sia proprio la città siciliana a fare da cornice al Sì della coppia. Coppia che si aggiunge alla lunga lista di celebrità internazionali che hanno scelto il Bel Paese per il giorno più importante della loro vita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dua Lipa e Callum Turner sposi a Palermo: le prime indiscrezioni

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Dua Lipa si sposa e sceglie Palermo per dire "sì" a Callum Turner #dualipa x.com