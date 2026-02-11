Dua Lipa e Callum Turner si sposano in Italia? Ecco gli indizi

Si diffonde la voce che Dua Lipa e Callum Turner si siano sposati in Italia. La coppia è finita sotto i riflettori dopo un video su TikTok che li mostra a Cernobbio, insieme a un’organizzatrice di matrimoni. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma i fan sono già in fermento.

L'Italia potrebbe confermarsi una delle mete preferite per le nozze delle star. I prossimi a dire il fatidico "sì" nel nostro Paese potrebbero essere la popstar Dua Lipa con l'attore Callum Turner, una delle coppie più amate del momento. L'indiscrezione arriva dopo un video - diventato subito virale - che ritraeva la coppia felice al ristorante, in compagnia di Alessandra Grillo, celebre organizzatrice di matrimoni per le star. Al momento non sono arrivate conferme (o smentite), ma di sicuro sarà un matrimonio da favola, in una location esclusiva e, probabilmente, in primavera. La coppia Dua Lipa-Callum Turner è nata a inizio 2024, ma già l'anno dopo, durante il Met Gala 2025, sono iniziate le indiscrezioni su un loro possibile matrimonio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La coppia è stata vista a Cernobbio, in Lombardia, dove sembra aver deciso di organizzare il matrimonio.

