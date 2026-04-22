DS 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Il 22 aprile 2026, DS Automobiles, marchio di fascia alta appartenente a Stellantis, ha annunciato il completamento della sua transizione verso l’elettrico. La casa automobilistica ha presentato la gamma aggiornata di modelli, con dettagli sui prezzi e le caratteristiche di ciascuno. Questa mossa segna un passo importante nella strategia di sviluppo del brand, che ora si concentra esclusivamente sui veicoli a zero emissioni.

Aggiornato 22 aprile 2026: DS Automobiles, brand premium francese di Stellantis, completa la svolta elettrica. La nuova DS N°8 flagship (da 58.900€, fino a 750 km WLTP ) è prodotta a Melfi in Italia sulla piattaforma STLA Medium. Gamma 2026 in cinque modelli: DS 3, N°4, N°7, N°8 e DS 9. Leggi anche: Peugeot gamma · Citroën gamma · Alfa Romeo 2026 DS Automobiles nasce come sub-brand premium di Citroën nel 2014 e diventa marchio autonomo dal 2015. Dal 2021 è parte di Stellantis, dove occupa il segmento premium francese al fianco di Lancia, DS e Alfa Romeo. Il posizionamento punta su design avant-garde, artigianato francese (cuciti a mano, pelli dedicate) e tecnologia.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - DS 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere SAMSUNG GALAXY S26 Anteprima Prezzo e Specifiche Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Album immagini | DS Automobiles; Scuola Quadri DS primavera 2026; Auto in arrivo ad aprile 2026, due modelli tornano alla semplicità diesel e benzina; La Nuova DS 2025/26 - La Nuova DS del 12/04/2026 - Video. Stellantis Italia: ripresa produttiva nel I° trimestre 2026, Melfi vola ma Cassino resta in crisiLa produzione di Stellantis in Italia nel primo trimestre 2026 registra una significativa ripresa, con 120.366 veicoli prodotti (+9,5% sul 2025). Le autovetture crescono del +22% grazie al lancio dell ... lasiritide.it Al Parco Giardino Sigurtà se ne vedono di tutti i colori - facebook.com facebook buonanotte a tutti x.com