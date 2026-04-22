Dramma in Italia due fratelli gemelli morti folgorati | cosa stavano facendo

Una tragedia si è verificata a Magione, in provincia di Perugia, dove due fratelli gemelli sono deceduti a causa di una folgorazione. I giovani si trovavano in un'area aperta quando è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare le vittime. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause esatte dell'accaduto.

Una tragedia improvvisa e sconvolgente ha colpito la comunità di Magione, in provincia di Perugia, dove due giovani fratelli gemelli hanno perso la vita in circostanze drammatiche. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, in località La Goga, quando una segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco del comando del capoluogo umbro. All’arrivo dei soccorritori, la scena che si è presentata era già gravissima. I due ragazzi, cacciatori di 23 anni, giacevano in un’area boschiva non facilmente accessibile, rendendo complesse anche le operazioni di recupero. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi, i giovani stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo che si era posato su cavi di media tensione, a circa dieci metri di altezza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Due gemelli cacciatori di 23 anni morti folgorati in provincia di Perugia: stavano recuperando un volatileStavano tentando di recuperare un volatile da richiamo che si era posato sui cavi elettrici.

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