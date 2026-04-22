dramachella sono spariti gli abiti di scena di madonna

Al Coachella 2026, uno dei momenti più ricordati riguarda il ritorno improvviso di Madonna, assente come artista principale dal 2006, anno in cui aveva presentato il suo album Confessions on the Dance Floor. Tuttavia, sono spariti gli abiti di scena dell’artista, generando curiosità tra i presenti e i fan. La presenza della cantante è stata molto attesa e ha lasciato un segno evidente nella memoria della manifestazione.

Quando riparleremo del Coachella 2026, ripenseremo senza alcun dubbio a uno dei momenti più iconici dell’edizione: il ritorno a sorpresa di Madonna, assente come headliner del festival dal 2006, ai tempi di Confessions on the Dance Floor. La Regina del Pop è stata l’ospite a sorpresa del secondo set di Sabrina Carpenter sul Main Stage, e le due si sono esibite insieme sulle note di Vogue e Like a Prayer, per la gioia dei presenti e dei social. Per celebrare l’occasione speciale, Lady Ciccone ha voluto indossare lo stesso corsetto, la stessa giacca e gli stessi stivali di vent’anni fa. Una scelta nostalgica, ma anche promozionale; dopotutto, a breve uscirà il “sequel” di quell’album, Confessions II.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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