Durante il festival musicale si sono verificati furti di alcuni capi di scena vintage appartenenti all’artista, che ha fatto un appello pubblico per recuperarli. La cantante ha dichiarato che quegli abiti rappresentano una parte della sua storia personale e si riferisce a loro come a oggetti di grande valore emotivo. La scomparsa dei capi è avvenuta poco dopo la sua esibizione, attirando l’attenzione sui fatti accaduti durante l’evento.

"Questi non sono solo vestiti, fanno parte della mia storia." Queste le parole di Madonna in riferimento ai capi scomparsi subito dopo la sua esibizione al Coachella “Un cerchio che si chiude”cosìMadonnaaveva parlato del suoritorno dopo vent’anni sul palco del Coachella.Solo pochi giorni fa infatti l’artista si è esibita al fianco diSabrina Carpenter, dando così inizio alla promozione del suo album in uscita il 3 luglio dal titoloConfessions II. Per ricordare il 2006, ultima volta che Madonna aveva cantato al festival musicale, l’artista aveva spiegato di averindossato capi vintage sfoggiati sullo stesso palco vent’anni prima. Peccato che la serata si è trasformata in un ritorno poco gradito dall’artista considerando la fine dei vestiti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Madonna, spariti alcuni capi di scena vintage al Coachella: l’appello dell’artista

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