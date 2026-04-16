Dopo settimane di voci e anticipazioni sui social, Madonna ha ufficialmente annunciato la data di pubblicazione del suo nuovo album, intitolato “Confessions On A Dancefloor 2”. L’artista ha anche svelato la copertina del disco, che mostra un’immagine inedita. Contestualmente, alcune pagine ufficiali sono state azzerate e il sito web è stato rinnovato, creando attesa tra i fan.

Dopo i rumours e le anticipazioni delle ultimissime ore sui social, con conseguente azzeramento delle pagine e restyling del sito, arriva l’ufficialità: Madonna ha annunciato la data di uscita e svelato la cover del nuovo album, Confessions On A Dancefloor 2. Il quindicesimo lavoro in studio della popstar sarà pubblicato il 3 luglio, a sette anni di distanza dall’ultimo Madame X e ventuno dopo il primo capitolo Confessions del 2005, al quale aveva iniziato ad accennare lo scorso febbraio. Dopo aver rivelato di aver “messo anima e corpo” in un nuovo album, Madonna ha poi raccontato di essere tornata alla Warner Records per il futuro progetto discografico e di avere intenzione di pubblicarlo nel 2026.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’attesa è finita: Madonna rivela la data di pubblicazione e la cover del nuovo album “Confessions On A Dancefloor 2”

Sia ft. Madonna - Like A Warrior (Official Music Video)

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