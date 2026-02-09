I Subsonica annunciano finalmente il titolo del loro nuovo album:

Dopo le release di Radio Mogadiscio ed Il Tempo In Me, arriva Terre Rare è il nuovo album dei Subsonica, disponibile da venerdì 20 marzo per Epic RecordsSony Music Italy. L’undicesimo lavoro in studio del gruppo torinese arriva a distanza di due anni da Realtà Aumentata. È l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Subsonica hanno annunciato il titolo del nuovo album e la data di pubblicazione

Subsonica a Deejay Chiama Italia: Il nuovo album uscirà per i nostri 30 anni di carriera

