Durante le riprese di Dragon Trainer 2 negli Sky Studios Elstree, un incidente ha coinvolto un membro della troupe. Un tecnico si è ferito mentre utilizzava una sega in officina, perdendo diverse dita della mano. L'evento è stato segnalato alle autorità competenti e i soccorsi sono intervenuti sul posto. La produzione ha avviato le procedure previste per gestire l’incidente.

Negli Sky Studios Elstree si sarebbe verificato un grave incidete: un tecnico si è tranciato diverse dita con una sega in officina. Purtroppo, l’intervento non ha funzionato e il lavoratore è rimasto senza dita. Un anno fa i sindacati avevano fatto un appello sulle condizioni di lavoro Si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un membro della troupe del sequel live-actionDragon Trainer 2. Purtroppo, l’evento ha sconvolto l’intero staff a causa della brutalità del fatto. Secondo quanto riportaVariety, l’uomo lavorava come tecnico degli effetti speciali. E, stando alle prime ricostruzioni,il lavoratore si è tranciato diverse dita di una mano con una sega che stava utilizzando all’internodell’officina.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dragon Trainer 2, incidente sul set: tecnico della troupe perde dita della mano

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Un membro della troupe del film live-action "Dragon Trainer 2" ha subito un grave infortunio durante le riprese. Ha perso diverse dita di una mano in un incidente con una sega in un'officina. - facebook.com facebook