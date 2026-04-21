Dragon Trainer 2 | un membro della troupe ha subito un grave incidente durante le riprese

Durante le riprese di Dragon Trainer 2, un membro della troupe impegnato negli effetti speciali ha subito un incidente che ha portato all’amputazione di alcune dita. L’incidente si è verificato sul set durante le operazioni di lavoro, senza ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche. La produzione ha confermato l’accaduto, ma non sono stati rilasciati commenti aggiuntivi riguardo alla vicenda o alle eventuali conseguenze legali.

Durante la produzione del sequel targato Universal una persona che lavorava agli effetti speciali ha subito l'amputazione di alcune dita. Durante la produzione di Dragon Trainer 2, il sequel del film live-action ispirato ai lungometraggi animati, un membro della troupe ha subito un grave incidente. Le riprese della seconda avventura di Hiccup e del suo simpatico amico Sdentato sono attualmente in corso nel Regno Unito, dove stanno venendo realizzati i ciak previsti. L'incidente sul set di Dragon Trainer 2 Secondo le fonti di Variety, una persona che faceva parte del team dei tecnici impegnati negli effetti speciali, ha subito l'amputazione di alcune dita di una mano durante un incidente che ha coinvolto una sega negli spazi di Sky Studios Elstree.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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