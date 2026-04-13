Dove vedere in tv Sonego-Martinez ATP Barcellona 2026 | orario programma streaming

Lorenzo Sonego esordirà al torneo ATP 500 di Barcellona 2026 affrontando al primo turno il qualificato spagnolo Pedro Martinez. Anche Lorenzo Musetti partecipa alla competizione, mentre Sonego si prepara per la sua partita di debutto nel tabellone principale. La sfida tra i due italiani si svolgerà nell'ambito di un evento che si svolge sulla terra battuta catalana. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.

Oltre a Lorenzo Musetti, anche l’unico altro azzurro in gara Lorenzo Sonego comincerà il suo cammino nel tabellone principale dell’ ATP 500 di Barcellona 2026 sfidando al debutto il qualificato spagnolo Pedro Martinez. Un match tutt’altro che banale per il torinese, al rientro dopo un lungo stop causato da un problema al polso che lo ha tenuto ai box per quasi tre mesi. Il trentenne italiano non gioca una partita ufficiale dal 22 gennaio, quando perse in tre set il derby con l’amico Musetti al secondo turno degli Australian Open, ed in questo periodo di pausa è sceso al 66° posto della classifica mondiale. Ranking deficitario al momento anche per Martinez (che ha battuto Carreño Busta e Trungelliti nelle qualificazioni), attualmente 125° ma capace di spingersi in passato fino alla 36ma piazza.🔗 Leggi su Oasport.it

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