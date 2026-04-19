Dove vedere Cobolli-Shelton oggi in tv ATP Monaco 2026 | orario canale streaming

Oggi alle 13:30 si disputa la finale dell’ATP 500 di Monaco, con Flavio Cobolli in campo contro Ben Shelton. La partita si può seguire in diretta sui canali televisivi dedicati al tennis e in streaming sui servizi online autorizzati. Cobolli cerca di conquistare il suo secondo titolo in questa categoria, dopo aver vinto due delle cinque sfide precedenti contro Shelton. La sfida rappresenta un momento importante per il giocatore italiano.

Flavio Cobolli contro Ben Shelton: questa, oggi, la finale dell’ATP 500 di Monaco oggi alle 13:30. Può essere il secondo titolo di categoria dell’italiano, atteso da una sfida complicata, ma non così impossibile per lui, che nei cinque precedenti l’ha già risolta per due volte. E quelle due volte si sono verificate nel 2024, prima sulla terra di Ginevra e poi sul veloce di Washington, e sia nell’uno che nell’altro caso si è trattato di rimonte. I due sono poi sempre stati molto vicini anche nei tre casi in cui è stato Shelton a vincere. Chiaramente qui conta, e tanto, il fatto che Flavio sia riuscito a piazzare il colpo più importante della...🔗 Leggi su Oasport.it

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