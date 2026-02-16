Dove vedere in tv Sinner-Machac oggi ATP Doha 2026 | orario programma streaming

Jannik Sinner torna in campo al torneo ATP di Doha, e questa volta lo fa per la prima volta nel Qatar. La sua presenza nel tabellone ha attirato l’attenzione di molti tifosi, pronti a seguire il suo incontro contro Machac, in programma oggi pomeriggio. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming, e gli appassionati potranno seguirla a partire dalle prime ore del pomeriggio.

Torna ufficialmente in campo Jannik Sinner, e lo fa in un lunedì pomeriggio che, a Doha, segna la sua prima volta in Qatar. Lo storico torneo che si tiene fin dal 1993 accoglie per la prima volta, dalle 17:30, il numero 2 del mondo: avversario è il ceco Tomas Machac, in una delle sfide più ricche di significato del programma. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC DALLE 17.30 I due giocatori si sono già affrontati per due volte nel corso della carriera, ed in entrambe le occasioni è stato Sinner a prevalere. Incontri, peraltro, che risalgono al 2024 e sono sempre stati favorevoli a Jannik: 6-4 6-2 nei quarti del Masters 1000 di Miami, 6-4 7-5 nella semifinale di quello di Shanghai.