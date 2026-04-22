Dove vedere Berrettini-Prizmic oggi in tv ATP Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi, mercoledì 22 aprile, si disputa il primo turno del Masters 1000 di Madrid sul campo Manolo Santa. Matteo Berrettini, tennista italiano, affronta Dino Prizmic, qualificato proveniente dalle qualificazioni. La partita si svolge nel contesto del torneo ATP Madrid 2026, con orario e modalità di visione disponibili in televisione e streaming.

Oggi, mercoledì 22 aprile, Matteo Berrettini farà il proprio esordio nel Masters1000 di Madrid. Sul campo Manolo Santa, il tennista romano sfiderà il croato Dino Prizmic, avversario proveniente dalle qualificazioni. Un rivale diverso da quello originariamente previsto. Berrettini, infatti, avrebbe dovuto giocare contro il belga Raphael Collignon, ma il ritiro di quest’ultimo ha cambiato le carte in tavola. LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) Un match da prendere con le molle per l’azzurro, al cospetto di un tennista di giovane età che sta salendo di colpi e trovando continuità. Prizmic, infatti, da tempo è atteso all’esplosione nel circuito, ma tutta una serie di infortuni ne hanno minato l’ascesa.🔗 Leggi su Oasport.it

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