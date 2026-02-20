Dove vedere in tv Berrettini-Buse oggi ATP Rio 2026 | orario programma streaming

Matteo Berrettini affronta oggi Ignacio Buse nei quarti di finale degli ATP Rio Open 2026, causa il successo ottenuto nelle precedenti partite. La sfida si disputa sulla terra battuta di Rio de Janeiro, dove il tennista italiano vuole continuare la corsa nel torneo. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming, permettendo agli appassionati di seguire ogni scambio dal vivo. Berrettini cerca di superare l’avversario per avanzare tra i migliori del torneo e conquistare un posto tra le semifinali.

I Rio Open 2026 di tennis vedranno disputarsi tutti i quarti di finale a Rio de Janeiro: oggi, venerdì 20 febbraio, tornerà in campo anche l’ azzurro Matteo Berrettini, che sulla terra battuta brasiliana sfiderà il peruviano Ignacio Buse. Il match dei quarti di finale che vedrà protagonista il tennista romano sarà il secondo di giornata, con il programma che scatterà alle ore 21.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 23.00 italiane: i due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore. La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini nei quarti di finale dell’ ATP 500 di Rio de Janeiro sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

