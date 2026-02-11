Dove vedere in tv Berrettini-Kopriva oggi ATP Buenos Aires 2026 | orario programma streaming

Questa sera a Buenos Aires si gioca uno degli incontri più attesi degli Argentina Open 2026. Matteo Berrettini, numero 8 del tabellone, affronta Vit Kopriva negli ottavi di finale. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, e i tifosi italiani aspettano con ansia di vedere come il tennista azzurro si comporterà sul campo argentino.

Gli Argentina Open 2026 di tennis vedranno scattare gli ottavi di finale a Buenos Aires: oggi, mercoledì 11 febbraio, tornerà in campo anche l' azzurro Matteo Berrettini, numero 8 del seeding, che sfiderà il ceco Vit Kopriva. Il match degli ottavi di finale che vedrà protagonista il tennista romano sarà il secondo di giornata, con il programma che scatterà alle ore 17.00 italiane, ma si giocherà comunque non prima delle ore 19.30 italiane: i due tennisti non si sono mai affrontati sul circuito maggiore. La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini negli ottavi di finale dell' ATP 250 di Buenos Aires sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell'azzurro. Dove vedere in tv Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026: orario, programma, streaming Gli appassionati di tennis possono già segnare in agenda l'appuntamento con il match tra Matteo Berrettini e Facundo Coria, in programma a Buenos Aires. ATP Buenos Aires 2026, Tabilo e Carabelli approdano agli ottavi. Berrettini sfiderà Kopriva Questa mattina si sono giocati gli ultimi incontri del primo turno dell'ATP di Buenos Aires. Dove vedere Napoli-Como di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orarioIl Como di Cesc Fabregas fa visita al Napoli di Antonio Conte in occasione della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sport in tv oggi (mercoledì 11 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, mercoledì 11 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa Notizie dai tornei di Buenos Aires e Dallas. Bene Matteo Berrettini che batte in due tirati set l'argentino Federico Coria (7-5 7-5)e accede agli ottavi dove oggi affronterà il ceco Vit Kopriva. Niente da fare per Francesco Passaro che lotta ma viene battuto in tre s WELCOME BACK, HAMMER! Non lo vedevamo in campo dalla meravigliosa finale di Coppa Davis e ci era mancato tantissimo, ma Matteo Berrettini è tornato a Buenos Aires con una preziosa vittoria ai danni del padrone di casa Federico Coria (7-5, 7-

