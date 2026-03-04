Dove vedere Lazio-Atalanta | tutto lo sport in tv di mercoledì 4 marzo

Mercoledì 4 marzo, gli appassionati di sport possono seguire in tv la partita tra Lazio e Atalanta, mentre nel mondo del tennis si disputa l'ATP Masters1000 di Indian Wells, con Marco Berrettini che affronta un giocatore francese. La giornata offre una varietà di eventi sportivi trasmessi sui canali televisivi dedicati, permettendo agli spettatori di seguire diverse discipline nello stesso giorno.

Continuano le emozioni della Coppa Italia e il grande spettacolo. La giornata di mercoledì 4 marzo 2026 promette scintille con Lazio-Atalanta: le due squadre si prendono la scena in prima serata su Italia 1, pronte a darsi battaglia per un posto nel tabellone che conta. Ma il menù per i veri appassionati di calcio non è finito qui. Dalle promesse del Campionato Primavera alle battaglie di Serie B e Serie C, passando per il fascino internazionale di Premier League, Coppa del Re, Coppa di Francia e molto altro ancora. 12 - Calcio, Campionato Primavera: Lazio-Lecce, Sportitalia14 - Calcio, Campionato Primavera: Torino-Cagliari, Sportitalia14 - Calcio, Campionato Primavera: Frosinone-Roma, Primavera tv14. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

