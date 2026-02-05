dove vedere atalanta juventus e tutto lo sport in tv del 5 febbraio 2026

L’attenzione degli appassionati di calcio si concentra questa sera su Atalanta-Juventus, una delle sfide più attese del campionato italiano. La partita si giocherà in serata e sarà trasmessa in diretta tv, così i tifosi potranno seguire ogni momento dal loro divano. Nel frattempo, si avvicina l’apertura ufficiale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, con le prime prove che si svolgeranno proprio durante questa giornata, lasciando intravedere un evento ricco di spettacolo e sport.

Oggi, giovedì 5 febbraio, sarà una giornata riccaa di sport. Partiranno i quarti di finale della Coppa Italia: stasera alle 21 l'Atalanta ospiterà la Juventus alla New Balance Arena di Bergamo, in chiaro su Italia 1 e visibile anche su Mediaset Infinity. In prima serata si terranno anche i quarti di finale della Coppa del Re spagnola, Betis-Atletico Madrid, e la Coppa del Belgio, Anderlecht-Anversa. 20.30 - Calcio, Coppa del Belgio: Anderlecht-Anversa, DAZN21 - Calcio, Coppa Italia: Atalanta-Juventus, Mediaset Infinity, Italia 121 - Calcio, Coppa del Re: Betis-Atletico Madrid, DAZN Mentre cresce l'attesa per la Cerimonia di Apertura di domani, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sono già iniziati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

