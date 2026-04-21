Il brand di JTI torna protagonista all'evento di design più importante d’Italia, con un'installazione immersiva e un ricco palinsesto di appuntamenti Ploom, il brand di dispositivi per il riscaldamento del tabacco* di JTI, presenta “FEEL THE AURA” alla Milano Design Week 2026: un'esperienza immersiva e sensoriale dedicata ai consumatori adulti, dove il design d'eccellenza dialoga con i sensi. Dopo lo straordinario debutto nel 2024 con il designer di fama mondiale Ora-Ïto e l'esperienza multisensoriale CONNECTED SENSATIONS nel 2025, infatti, Ploom torna quest'anno dal 21 al 26 aprile in una nuova location nell'iconico Brera Design District, in Via delle Erbe 2A, confermandosi tra le esperienze più attese dell’evento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ploom presenta "Feel the Aura" alla Milano Design Week 2026: un viaggio sensoriale dove il design incontra i sensi

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