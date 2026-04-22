Dove non arriva il petrolio arriva l’oro Mosca vende altri lingotti

Mosca ha aumentato le vendite di oro, superando le esportazioni di petrolio in alcune aree. Mentre i prezzi del greggio sono oscillati e hanno influenzato le entrate russe, il paese ha continuato a muovere grandi quantità di lingotti d’oro. La guerra e le spese militari hanno pesato sui conti pubblici, costringendo Mosca a cercare fonti alternative di entrate. La strategia di vendita di oro si inserisce in questo quadro di tensione economica.

No, il petrolio non deve essere bastato. Cento dollari al barile, verdone meno, verdone più, hanno sì corroborato le finanze russe, compresse da oltre quattro anni di guerra e spesa militare matta e disperatissima. Ma, forse, non abbastanza. E pensare che, ai primi cenni di guerra in Iran e con lo stretto di Hormuz sempre più proibitivo, dal Cremlino era partito l’ordine di scuderia: i profitti extra generati dal rialzo dell’oro nero dovevano essere utilizzati per riparare, almeno in parte, i debiti delle compagnie dell’ex U. Probabilmente è andata così, ma altrettanto probabilmente i denari non sono stati sufficienti. E allora, dall’oro nero si è passati in fretta all’oro giallo.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dove non arriva il petrolio, arriva l’oro. Mosca vende altri lingotti Notizie correlate Leggi anche: Iran, da dove arriva il petrolio in Italia Leggi anche: Da dove arriva il petrolio che serve all’Italia? Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Mosca, 'la vittoria di Magyar non farà che accelerare il collasso dell'Ue'; Lupi: Le democrazie alzano la testa. Segnale pure a Mosca; Arriva un romanzo inedito di Limonov: Mosca di maggio; Guerra dei droni | La Russia minaccia quattro aziende italiane dopo l’intesa Meloni-Zelensky. Ripartono i negoziati ad Abu Dhabi e Mosca arriva armataIl presidente americano Donald Trump non aveva fatto in tempo a finire di vantarsi delle sue abilità persuasive con il capo del Cremlino, Vladimir Putin, che l’esercito russo ha sferrato un attacco ... ilfoglio.it Solovyov-Meloni, un caso tra Roma e Mosca x.com Insulti a Giorgia Meloni, ambasciata Russia: “Convocazione Farnesina una cantonata, da Mosca nessuna offesa” Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/esteri/2026/04/22/insulti-a-giorgia-meloni-ambasciata-russia-convocazione-farnesina-una-cantonata-da- - facebook.com facebook