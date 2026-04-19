Da dove arriva il petrolio che serve all’Italia?

Negli ultimi anni, l'origine del petrolio che alimenta l'Italia ha subito significativi cambiamenti. Nel 2021, la Russia rappresentava circa il 40 per cento delle importazioni di gas, indicando un ruolo di primo piano tra i fornitori. La composizione delle fonti di approvvigionamento energetico si è evoluta nel tempo, riflettendo variazioni nelle rotte commerciali e nelle relazioni internazionali.

La mappa dei fornitori di petrolio in Italia è cambiata di molto in pochi anni. Nel 2021 la Russia era il primo fornitore con il 40 per cento del gas importato. Dopo l’invasione dell’Ucraina, il governo italiano ha diversificato rapidamente le fonti e nel 2024 l’Algeria è diventata il primo fornitore con il 37 per cento del totale, seguita dall’Azerbaijan con il 17 per cento, dal Qatar con l’11 per cento attraverso il GNL, dai paesi del Nord Europa con il 10 per cento e dagli Stati Uniti con l’8 per cento. La Russia era risalita al 9 per cento nel 2024, ma dal primo gennaio 2025, con la scadenza del contratto di transito attraverso l’Ucraina, i flussi dal gasdotto di Tarvisio si sono quasi azzerati.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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