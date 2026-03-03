iran da dove arriva il petrolio in italia

La guerra in Iran mette a rischio le forniture di petrolio provenienti dal paese, che rappresenta una fonte importante per l’Italia. Le tensioni tra le parti coinvolgono decisioni riguardanti l’approvvigionamento e le rotte di esportazione del greggio. La situazione preoccupa chi dipende dal petrolio iraniano e potrebbe influenzare i mercati energetici globali. La questione rimane al centro dell’attenzione internazionale.

La guerra all’ Iran mette a rischio le forniture mondiali di petrolio. Ma quanto pesa il Medioriente in Italia? E da dove arriva il resto del petrolio nel nostro Paese? Intanto il prezzo degli energetici, petrolio incluso, ha iniziato da ieri quella che sembra destinata a essere una cavalcata verso l’alto. Il contributo dell’Africa. In base ai dati più recenti (sullo scorso anno) dell’ Unione energie per la mobilità (Unem) – l’ex Unione petrolifera – la quota maggiore proviene dai Paesi africani pari al 41,7%; in particolare da Libia (24,2%), Nigeria (5,5%), Niger (3%), e Algeria (2,9%). Al secondo posto i Paesi dell’ex U da cui arriva il 29,9% del petrolio nel nostro Paese (Russia esclusa): in particolare Azerbaijan (16,8%) e Kazakhistan (13,1)%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Guerra in Iran: in Italia è subito stangata sulla benzina. Il blocco di Hormuz spinge il petrolio verso i 100 dollariRoma, 2 marzo 2026 – L’escalation militare nel Golfo Persico ha trasformato in poche ore lo scenario economico globale.

Stretto di Hormuz: il collo di bottiglia energetico che può fermare Cina ed Europa

Discussioni sull' argomento Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Meloni non preavvisata. Colpita base italiana in Kuwait. Attacchi dell’Iran non giustificabili; Raid Israele su Teheran e Beirut. Usa, distrutti centri di comando dei pasdaran; Iran, gli attacchi sono senza sosta: un minuto di esplosioni. Il video.

Di fronte all’imbarazzante silenzio del governo sull’Iran, l’assenza di qualunque condanna a Trump e Netanyahu e il caso di Crosetto a Dubai, i capigruppo di Pd, M5S e Avs hanno chiesto ufficialmente ai Presidenti di Camera e Senato che il governo Meloni ri - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | L'Onu chiede "un'inchiesta sull'orribile attacco alla scuola femminile in Iran". Marco Rubio: "Le forze Usa non avrebbero colpito deliberatamente una scuola". #ANSA x.com