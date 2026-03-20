Ciclo di incontri Dialoghi di sociologia pubblica tra ricerca e pratiche quotidiane su disuguaglianze marginalità e discriminazioni

Il ciclo di incontri intitolato “Dialoghi di sociologia pubblica tra ricerca e pratiche quotidiane” si svolgerà presso il Campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena il 20 marzo 2026. L’evento affronta temi come le disuguaglianze, la marginalità e le discriminazioni, coinvolgendo ricercatori e praticanti che discuteranno delle sfide sociali legate a questi argomenti. La giornata prevede interventi e momenti di confronto tra i partecipanti.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Si terrà presso il Campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena e, in contemporanea, in alcune date a Siena al Polo Mattioli (con collegamento on line), un ciclo di cinque incontri “Dialoghi di sociologia pubblica tra ricerca e pratiche quotidiane “, dedicati al confronto tra ricerca sociologica e pratiche quotidiane, con particolare attenzione ai temi delle disuguaglianze, della marginalità e delle discriminazioni. Gli appuntamenti, che si apriranno con il primo evento il 24 marzo 2026 alle ore 10.15, si terranno nell’Aula 1 della Palazzina Donne (viale Cittadini, 33) e nell’Aula 3B al Polo Mattioli (nelle date del 24 e 31 marzo e del 7 aprile). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclo di incontri “Dialoghi di sociologia pubblica tra ricerca e pratiche quotidiane” su disuguaglianze, marginalità e discriminazioni Articoli correlati Come affrontare le sfide quotidiane: al via il ciclo di incontri gratuiti per famiglie ‘Crescere insieme’Un calendario di incontri ricco e trasversale, che propone spazi di riflessione, dialogo, laboratori e tante altre attività pensate per sostenere le... Un ciclo di sette incontri ‘Tra le pieghe del Barocco’Quattro associazioni del territorio – ‘Nuova Civiltà delle Macchine’, società ‘Dante Alighieri Forlì-Cesena’, ‘Gabriella Poma’ e ‘Forlì per Giuseppe... Tutto quello che riguarda Ciclo di incontri Dialoghi di... Temi più discussi: Dialoghi alla Bi.G. Terzo incontro, 24 marzo 2026. Linguaggi e professioni culturali tra memoria e innovazione; Dialoghi d'Arte al Loggiato del Pellegrino di Impruneta; Mind Machines – Dialoghi sull’AI. Al via l’edizione 2026; CONVERSAZIONI PEDAGOGICHE, ciclo di incontri per rileggere i classici dell’educazione alla Stazione Rogers. Brescia, Vite in pagina: dialoghi al femminile alla biblioteca del PrealpinoPrende il via giovedì 20 marzo 2025 la rassegna di incontri (tre) che attraversa la memoria, il dolore, la migrazione e la resilienza, restituendo alla comunità pagine di vita autentica. quibrescia.it «Dialoghi sull'intelligenza artificiale»: alla Feltrinelli di Bari un ciclo di incontriGiovedì 5 giugno alle ore 18.00 prende il via nella Libreria Feltrinelli di Bari Dialoghi sull’intelligenza artificiale, il ciclo di incontri che esplora in chiave pratica e accessibile l’impatto ... lagazzettadelmezzogiorno.it Marelli e AWS, l'IA entra nel ciclo di validazione Software-Defined Vehicle. Automatizza le fasi più cruciali e laboriose del processo di validazione #ANSAmotori #ANSA x.com Al Palaexbo torna il progetto "Ti Facilito". Un ciclo di incontri pratici, dal 24 marzo al 14 aprile, per imparare a usare chatbot e nuovi strumenti tecnologici nella vita di tutti i giorni LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/capire-lintelligenza-artificiale-a-sar - facebook.com facebook