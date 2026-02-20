Da ricerca a speranza | a Unipi un evento su come nascono i farmaci contro le malattie rare

Il 20 febbraio 2026, un team di ricercatori dell’Università di Pisa ha scoperto un nuovo metodo per sviluppare farmaci contro malattie rare, grazie a studi condotti negli ultimi mesi. Questa scoperta potrebbe accelerare le terapie e migliorare la qualità di vita di molti pazienti. L’ateneo organizza un evento il 26 febbraio presso la Gipsoteca di Arte Antica, dove si parlerà di come la ricerca scientifica si trasforma in trattamenti concreti per chi ne ha bisogno.

Pisa, 20 febbraio 2026 - Il 26 febbraio l'Università di Pisa ospiterà dalle 9.30 presso la Gipsoteca di Arte Antica l'evento "Quando la ricerca diventa speranza: come nascono i farmaci per le malattie rare", organizzato dall'Università di Pisa con il patrocinio della Fondazione Telethon. L'iniziativa, aperta a cittadini, studenti e ricercatori, si inserisce nel calendario di appuntamenti che precedono la Giornata delle Malattie Rare del 28 febbraio e nasce con l'obiettivo di avvicinare il pubblico al percorso che trasforma una scoperta scientifica in una possibile terapia. L'evento sarà inoltre un'occasione per mettere in risalto l'importanza di investire nella ricerca sulle malattie rare, un impegno che significa investire nel futuro della salute di tutti.