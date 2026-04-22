Dov’è l’Iran? Trump e i negoziati flop | Teheran sfotte con video AI

Nella vicenda delle trattative tra gli Stati Uniti e l’Iran, si registra un’aperta mancanza di partecipazione da parte di Teheran, che non ha preso parte ai negoziati. Nel frattempo, l’Iran ha pubblicato un video satirico realizzato con tecnologie di intelligenza artificiale, prendendo di mira il presidente statunitense. La situazione si svolge in un momento di crescente tensione tra le due nazioni, con i colloqui che sembrano essere stati interrotti senza risultati concreti.

(Adnkronos) – Donald Trump aspetta, l'Iran non si presenta. I negoziati non decollano e Teheran sfotte il presidente degli Stati Uniti. Su X, il consolato iraniano a Hyderabad lascia il segno con un video prodotto con l'intelligenza artificiale. La clip mostra la delegazione degli Stati Uniti, guidata da Trump, seduta al tavolo. Di fronte, le.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Tregua USA-Iran, i 10 punti del piano di Teheran mettono alla prova Trump Notizie correlate L’”Epic flop” di Trump: sui negoziati Teheran detta la lineaRoma, 8 apr – Nel pieno di una delle crisi più pericolose degli ultimi anni in Medio Oriente, il risultato che emerge è tutt’altro che quello... Leggi anche: Trump annuncia una svolta nei negoziati con l’Iran: “Hanno accettato tutto”. Ma Teheran smentisce Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trump contro alleati e Cina: crisi globale sull’Iran; Rabbia nella Dahieh. Dov’è l’esercito che deve difenderci?; L’Iran replica a Trump sul possibile attacco all’Italia: Amiamo le vostre città, Genova compresa, perché dov…; Mentre prepara la prossima guerra all’Iran Netanyahu smantella la democrazia israeliana. Dov’è l’Iran?, Trump e i negoziati flop: Teheran sfotte con video AI(Adnkronos) – Donald Trump aspetta, l’Iran non si presenta. I negoziati non decollano e Teheran sfotte il presidente degli Stati Uniti. Su X, il consolato iraniano a Hyderabad lascia il segno con un ... pianetagenoa1893.net Isola di Kharg, dov’è e perché è importante per l’IranL'isola proibita. Così in Iran chiamano l'isola di Kharg, centro nodale dal quale transita il 90% delle esportazioni petrolifere di Teheran. Dall'inizio ... lapresse.it Decine di calciatori sbattuti sui giornali perché frequentavano locali con escort e usavano gas esilarante, che non è doping. Domanda semplice: dov’è il reato Perché pubblicare nomi e costruire un caso su un gossip Mi sembra assurdo. #zuppadiporro x.com Il binomio godurioso perfetto. Chi indovina dov’è il locale è un ganzo. Buona insalata a tutti #fblifestyle - facebook.com facebook