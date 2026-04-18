Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una svolta nei negoziati con l’Iran, affermando che Teheran avrebbe accettato tutte le condizioni, inclusa la cancellazione del loro uranio arricchito. Tuttavia, le autorità di Teheran hanno successivamente smentito queste affermazioni, creando un contrasto tra le dichiarazioni ufficiali dei due paesi. La situazione si mantiene incerta, con le parti coinvolte che continuano a comunicare in modo divergente.

Ottimismo alla Casa Bianca sul fronte della guerra in Iran. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che la fine del conflitto tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere imminente, affermando che gli iraniani hanno «accettato tutto», inclusa l’eliminazione del loro uranio arricchito. Secondo quanto riportato da Cbs News, il presidente ha garantito che l’accordo non richiederà l’invio di ulteriori truppe americane sul terreno. Al contrario, ha ipotizzato una cooperazione senza precedenti tra Washington e Teheran per rimuovere l’uranio arricchito e trasportarlo negli Stati Uniti. «Abbiamo avuto delle ottime discussioni. e abbiamo fatto un buon lavoro, ma vedremo.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump annuncia una svolta nei negoziati con l’Iran: “Hanno accettato tutto”. Ma Teheran smentisce

Trump accetta la tregua con l'Iran: “Stop agli attacchi sull’Iran per due settimane”.

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