Dottorato honoris causa alla profssa Misiano Unical

La Professoressa Angela Misiano ha ricevuto un dottorato honoris causa dall'Università della Calabria. La cerimonia si è svolta recentemente e ha visto la partecipazione di rappresentanti accademici e istituzionali. Un eurodeputata ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per l'onorificenza conferita alla docente. La Professoressa Misiano è nota per il suo lavoro nel campo accademico e scientifico.

La Professoressa Angela Misiano insignita del Dottorato honoris causa: il plauso dell’eurodeputata Giusi Princi. L’Università della Calabria ha conferito alla professoressa reggina Angela Misiano il Dottorato di ricerca honoris causa in “Scienze e Tecnologie Fisiche, Chimiche e dei Materiali”, un riconoscimento che premia una vita dedicata alla divulgazione scientifica, alla formazione e alla crescita culturale delle giovani generazioni. A esprimere le proprie congratulazioni è l’eurodeputata calabrese Giusi Princi, che sottolinea il valore umano e professionale della docente, figura di riferimento nel panorama educativo e scientifico nazionale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Dottorato honoris causa alla prof.ssa Misiano Unical Notizie correlate L'Unical celebra l'eccellenza, ad Angela Misiano conferito il dottorato honoris causa in fisicaL'Università della Calabria ha conferito questa mattina presso l’aula magna del centro congressi B. Dottorato honoris causa alla Lumsa per il presidente di Bf VecchioniFederico Vecchioni, presidente esecutivo di Bonifiche Ferraresi, il più importante gruppo agroindustriale italiano quotato in Borsa, ha ricevuto ieri... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dottorato honoris causa in Fisica ad Angela Misiano: l’Unical celebra l’eccellenza nella divulgazione; Nuovo traguardo per Angela Misiano Martino, l'Unical gli conferisce il Dottorato honoris causa · ilreggino.it; Dottorato honoris causa alla professoressa Angela Misiano per l'impegno nella divulgazione scientifica; Unical, dottorato honoris causa ad Angela Misiano: la scienza che educa, ispira e costruisce comunità. Dottorato honoris causa ad Angela Misiano, Princi: ‘Un faro per la cultura scientifica’Con il Planetarium Pythagoras – evidenzia l’On. Princi – la Professoressa Misiano è riuscita a costruire una realtà educativa solida e partecipata, un polo di eccellenza nazionale ... citynow.it L'Unical celebra l'eccellenza, ad Angela Misiano conferito il dottorato honoris causa in fisicaRiconoscimento alla responsabile del Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria per l’impegno nella formazione e nella divulgazione della cultura scientifica. Le parole del sindaco facente funzioni Bat ... reggiotoday.it Angela Misiano, l’Unical premia la sua dedizione alla scienza e ai giovani - facebook.com facebook